Прогноз погоды в Украине на завтра 5 сентября от Натальи Диденко

Раскалит до более +30 °C — прогноз погоды на завтра от Диденко
Погода в Украине завтра, 5 сентября, ожидается жаркой. Осадков нигде не будет. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 5 сентября
Диденко отметила, что барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсеместно в Украине сухую и солнечную погоду.
В западных областях в течение дня будет +28...+32 °C, в южной части +27...+30 °C, на востоке +24...+27 °C, а в центре ожидается +25...+28 °C.
В северных регионах без особых изменений — около +24...+27 °C, а в Сумской области местами +21...+23 °C.
Диденко предупредила, что на западе ночью и утром ожидаются туманы.
В Киеве завтра также будет солнечная и сухая погода. Там температура воздуха повысится до +26 °C.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что 5 сентября на Киевщине ожидается комфортная погода. В столице прогнозируют от +24...+26 °C.
А во Львове температура воздуха повысится до +30 °C. Синоптики осадков не предусматривают.
