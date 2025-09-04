Видео
Україна
Видео

Раскалит до более +30 °C — прогноз погоды на завтра от Диденко

Раскалит до более +30 °C — прогноз погоды на завтра от Диденко

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:48
Прогноз погоды в Украине на завтра 5 сентября от Натальи Диденко
Женщина на улице в жару. Фото: REUTERS/ Bruna Casas

Погода в Украине завтра, 5 сентября, ожидается жаркой. Осадков нигде не будет. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 5 сентября

Диденко отметила, что барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсеместно в Украине сухую и солнечную погоду.

Прогноз погоди в Україні на 5 вересня
Погода в Украине 5 сентября. Фото: Meteopost

В западных областях в течение дня будет +28...+32 °C, в южной части +27...+30 °C, на востоке +24...+27 °C, а в центре ожидается +25...+28 °C.

В северных регионах без особых изменений — около +24...+27 °C, а в Сумской области местами +21...+23 °C.

Диденко предупредила, что на западе ночью и утром ожидаются туманы.

В Киеве завтра также будет солнечная и сухая погода. Там температура воздуха повысится до +26 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что 5 сентября на Киевщине ожидается комфортная погода. В столице прогнозируют от +24...+26 °C.

А во Львове температура воздуха повысится до +30 °C. Синоптики осадков не предусматривают.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
