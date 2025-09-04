Відео
Головна Метео Розжарить до понад +30 °C — прогноз погоди на завтра від Діденко

Розжарить до понад +30 °C — прогноз погоди на завтра від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:48
Прогноз погоди в Україні на завтра 5 вересня від Наталки Діденко
Жінка на вулиці у спеку. Фото: REUTERS/ Bruna Casas

Погода в Україні завтра, 5 вересня, очікується спекотною. Опадів ніде не буде. Місцями температура повітря підвищиться до +33 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 5 вересня

Діденко зазначила, що баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні суху та сонячну погоду.

Прогноз погоди в Україні на 5 вересня
Погода в Україні 5 вересня. Фото: Meteopost

У західних областях протягом дня буде +28...+32 °C, у південній частині +27...+30 °C, на сході +24...+27 °C, а у центрі очікується +25...+28 °C. 

У північних регіонах без особливих змін — близько +24...+27 °C, а в Сумській області місцями +21...+23 °C.

Діденко попередила, що на заході вночі та зранку очікуються тумани.

У Києві завтра також буде сонячна та суха погода. Там температура повітря підвищиться до +26 °C.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що 5 вересня на Київщині очікується комфортна погода. У столиці прогнозують від +24...+26 °C.

А у Львові температура повітря підвищиться до +30 °C. Синоптики опадів не передбачають.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
