Прогноз погоди в Україні на завтра 5 вересня від Наталки Діденко

Розжарить до понад +30 °C — прогноз погоди на завтра від Діденко
Погода в Україні завтра, 5 вересня, очікується спекотною. Опадів ніде не буде. Місцями температура повітря підвищиться до +33 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 5 вересня
Діденко зазначила, що баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні суху та сонячну погоду.
У західних областях протягом дня буде +28...+32 °C, у південній частині +27...+30 °C, на сході +24...+27 °C, а у центрі очікується +25...+28 °C.
У північних регіонах без особливих змін — близько +24...+27 °C, а в Сумській області місцями +21...+23 °C.
Діденко попередила, що на заході вночі та зранку очікуються тумани.
У Києві завтра також буде сонячна та суха погода. Там температура повітря підвищиться до +26 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що 5 вересня на Київщині очікується комфортна погода. У столиці прогнозують від +24...+26 °C.
А у Львові температура повітря підвищиться до +30 °C. Синоптики опадів не передбачають.
