Головна Метео Погода готує сюрприз — прогноз Укргідрометцентру на завтра

Погода готує сюрприз — прогноз Укргідрометцентру на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:32
Погода в Україні 5 вересня — де завтра чекати спеку
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 5 вересня, буде суха та малохмарна погода. Опадів не передбачається, але ночі будуть холодними.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 5 вересня

Синоптики розповіли, що завтра опадів не очікується. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. 

Погода в Україні 5 вересня
Прогноз погоди на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, але вже вдень підніметься до +21...+26 °С. Водночас на заході та півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +12...+17 °С, а вдень +24...+29 °С.

Нагадаємо, раніше прогноз погоди на завтра дала синоптик Наталка Діденко. Місцями температура повітря підвищиться до +33 °C.

А у Львові температура повітря підвищиться до +30 °C. Синоптики опадів не передбачають.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
