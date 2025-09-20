В субботу, 20 сентября, в Украине будет идеальная температура для прогулок, но жителям Востока надо не забыть о зонтиках

Спортивные занятия в парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня погода в Украине будет очень подходящей для прогулок всей семьей, ведь температура все еще летняя, но не жаркая. Дожди возможны только в Сумской и Харьковской областях.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода на 20 сентября от Укргидрометцентра

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня синоптики прогнозируют ветер со скоростью 7-12 м/с, который будет дуть с запада и северо-запада. Дневная температура должна быть на комфортном уровне +19...+24 °С. А вот на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области все еще летняя температура до +27 °С.

В Киеве и Киевской области осадков не ожидается. В столице температура будет достигать +20...+22 °С, а за пределами Киева до +19...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта погоды на 20 сентября. Фото: meteopost.com

По данным Диденко, сегодня, в субботу, только на крайнем востоке Украины местами возможен небольшой дождь. В целом в Украине будет без осадков.

Воздух днем прогреется до +19...+24 °С, а в южных и западных областях температура составит +24...+26 °С

Киевлян ждет довольно комфортная температура в пределах +22...+24 °С.

Напомним, Наталка Диденко опровергла прогноз о мокром снеге в Украине в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что в Одессе еще достаточно тепло. Правда, снизилась температура морской воды. Днем 19 сентября море прогрелось лишь до +18...+19 °С.