Головна Метео Погода для прогулянок, але деінде буде дощ — прогноз на сьогодні

Погода для прогулянок, але деінде буде дощ — прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 06:25
У суботу, 20 вересня, в Україні буде ідеальна температура для прогулянок, але мешканцям Сході треба не забути про парасольки
Спортивні заняття в парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні погода в Україні буде дуже принагідною для прогулянок всією родиною, адже температура все ще літня, але не спекотна. Дощі можливі лише у Сумській та Харківській областях.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 20 вересня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 20 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 7-12 м/с, який дутиме із заходу та північного заходу. Денна температура повинна бути на комфортному рівні +19...+24 °С. А ось на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині все ще літня температура до +27 °С.

У Києві та на Київщині опадів не очікується. У столиці температура сягатиме +20...+22 °С, а за межами Києва до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Погода в Україні 20-21 вересня
Карта погоди на 20 вересня. Фото: meteopost.com

За даними Діденко, сьогодні, у суботу, лише на крайньому сході України місцями можливий невеликий дощ. В цілому в Україні буде без опадів.

Повітря вдень прогріється до +19…+24 °С, а в південних і західних областях температура становитиме +24…+26 °С

Киян чекає доволі комфортна температура у межах+22…+24 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко спростувала прогноз про мокрий сніг в Україні найближчими днями.

Також ми повідомляли, що в Одесі ще досить тепло. Щоправда, знизилася температура морської води. Удень 19 вересня море прогрілося лише до +18...+19 °С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
