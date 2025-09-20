У суботу, 20 вересня, в Україні буде ідеальна температура для прогулянок, але мешканцям Сході треба не забути про парасольки

Погода для прогулянок, але деінде буде дощ — прогноз на сьогодні
Сьогодні погода в Україні буде дуже принагідною для прогулянок всією родиною, адже температура все ще літня, але не спекотна. Дощі можливі лише у Сумській та Харківській областях.
Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода на 20 вересня від Укргідрометцентру
Сьогодні синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 7-12 м/с, який дутиме із заходу та північного заходу. Денна температура повинна бути на комфортному рівні +19...+24 °С. А ось на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині все ще літня температура до +27 °С.
У Києві та на Київщині опадів не очікується. У столиці температура сягатиме +20...+22 °С, а за межами Києва до +19...+24 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За даними Діденко, сьогодні, у суботу, лише на крайньому сході України місцями можливий невеликий дощ. В цілому в Україні буде без опадів.
Повітря вдень прогріється до +19…+24 °С, а в південних і західних областях температура становитиме +24…+26 °С
Киян чекає доволі комфортна температура у межах+22…+24 °С.
Нагадаємо, Наталка Діденко спростувала прогноз про мокрий сніг в Україні найближчими днями.
Також ми повідомляли, що в Одесі ще досить тепло. Щоправда, знизилася температура морської води. Удень 19 вересня море прогрілося лише до +18...+19 °С.
Читайте Новини.LIVE!