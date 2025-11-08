Видео
Главная Метео Ухудшение погоды — Диденко предупредила ряд регионов о дождях

Ухудшение погоды — Диденко предупредила ряд регионов о дождях

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:29
обновлено: 20:23
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 ноября от Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 ноября, ожидается с дождями в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха повысится до +16 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 9 ноября

Дожди ожидаются в западных, северных областях и в Одесской области. Кроме того, местами в Винницкой и Черкасской областях возможны незначительные осадки.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада
Погода в Украине 9 ноября. Фото: Meteopost

На остальной территории существенных дождей не предвидится. Диденко отметила, что там будет облачная погода.

Температура воздуха ночью +2...+8 °С, днем на западе и севере +7...+12 °С, а на остальной территории — +12...+16 °С.

Погода в Киеве 9 ноября

В столице есть вероятность небольшого дождя. Там температура воздуха ожидается +8...+10 °С.

Когда ожидать похолодания

Диденко рассказала, что 11 ноября еще больше похолодает на западе и севере Украины. Там прогнозируется +6...+9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада
Погода в Украине 11 ноября. Фото: Meteopost

Кроме того, практически повсюду будут идти дожди.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре также предупредили некоторые области об осадках. Кроме того, местами будет туман.

А в Одессе температура воздуха повысится до +15 °C. Там прогнозируют осадки.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
