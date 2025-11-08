Прогноз погоди в Україні на завтра 9 листопада від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 листопада, очікується з дощами у декількох областях. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +16 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 9 листопада

Дощі очікуються у західних, північних областях та на Одещині. Крім того, місцями на Вінниччині та Черкащині можливі незначні опади.

Погода в Україні 9 листопада. Фото: Meteopost

На решті території істотних дощів не передбачається. Діденко зауважила, що там буде хмарна погода.

Температура повітря вночі +2...+8 °С, вдень на заході та півночі +7...+12 °С, а на решті території — +12...+16 °С.

Погода в Києві 9 листопада

У столиці є ймовірність невеликого дощу. Там температура повітря очікується +8...+10 °С.

Коли очікувати похолодання

Діденко розповіла, що 11 листопада ще більше похолоднішає на заході та півночі України. Там прогнозується +6...+9 °С.

Погода в Україні 11 листопада. Фото: Meteopost

Крім того, практично повсюди йтимуть дощі.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі також попередили деякі області про опади. Крім того, місцями буде туман.

А в Одесі температура повітря підвищиться до +15 °C. Там прогнозують опади.