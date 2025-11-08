Прогноз погоди в Україні на завтра 9 листопада від Наталки Діденко

Погіршення погоди — Діденко попередила деякі регіони про дощі
Погода в Україні завтра, 9 листопада, очікується з дощами у декількох областях. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +16 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 9 листопада
Дощі очікуються у західних, північних областях та на Одещині. Крім того, місцями на Вінниччині та Черкащині можливі незначні опади.
На решті території істотних дощів не передбачається. Діденко зауважила, що там буде хмарна погода.
Температура повітря вночі +2...+8 °С, вдень на заході та півночі +7...+12 °С, а на решті території — +12...+16 °С.
Погода в Києві 9 листопада
У столиці є ймовірність невеликого дощу. Там температура повітря очікується +8...+10 °С.
Коли очікувати похолодання
Діденко розповіла, що 11 листопада ще більше похолоднішає на заході та півночі України. Там прогнозується +6...+9 °С.
Крім того, практично повсюди йтимуть дощі.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі також попередили деякі області про опади. Крім того, місцями буде туман.
А в Одесі температура повітря підвищиться до +15 °C. Там прогнозують опади.
Читайте Новини.LIVE!