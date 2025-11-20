Видео
Україна
Главная Метео Почти везде дожди, ночью мороз — прогноз погоды на сегодня

Почти везде дожди, ночью мороз — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:25
обновлено: 07:40
Погода сегодня, 20 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 20 ноября, сообщили синоптики. В этот день погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, поэтому ночью в южных, днем и в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье дожди. На остальной территории без осадков. 

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 ноября

В Україні 20 листопада будуть дощі, вночі мороз
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть сегодня преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Относительно температурного режима, ночью было +2...-3 °С, в дневные часы ожидается +4...+9 °С. На юге и юго-востоке страны несколько теплее — ночью +3...+8 °С, а днем в пределах +11...+16 °С, в Крыму до +19 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С мороза, днем будет лишь 0...+5 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве будет облачно с прояснениями. В то же время без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила от +2...-3 °С, днем +4...+9 °С.

Тем временем в Киеве ночью около 0...-2 °С, днем +4...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода. Она писала, что ночью ожидается от -3 °С мороза до +3 °С тепла, на юге до +4...+7 °С, а днем будет +4...+9 °С, и на крайнем юге +10...+14 °С.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный, он будет умеренный, временами порывистый.

Также Диденко информировала, что сегодня на юге, в центральной части и на востоке Украины пройдут дожди. Местами небольшой дождь вероятен в западных областях, в северных — без существенных осадков.

В Киеве тем временем осадков не будет. Ожидается порывистый ветер юго-восточного направления, а по температуре — ночью 0...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня прогнозируют холодную погоду с дождем и сильным ветром. Жителям и гостям города дали рекомендации одеваться теплее и иметь при себе зонты.

Также мы информировали, какой будет погода уже в следующем месяце, во время новогодних праздников.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
