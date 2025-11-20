Погода сьогодні, 20 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Майже всюди дощі, вночі мороз — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на четвер, 20 листопада, повідомили синоптики. В цей день погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, тому вночі у південних, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті дощі. На решті території без опадів.
Про це у середу, 19 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 20 листопада
Вітер дутиме сьогодні переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Щодо температурного режиму, вночі було +2...-3 °С, в денні години очікується +4...+9 °С. На півдні та південному сході країни дещо тепліше — вночі +3...+8 °С, а вдень в межах +11...+16 °С, в Криму до +19 °С. В Карпатах вночі -3...-8 °С морозу, вдень буде лише 0...+5 °С.
У Київській області та Києві буде хмарно з проясненнями. Водночас без опадів.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила від +2...-3 °С, вдень +4...+9 °С.
Тим часом у Києві вночі близько 0...-2 °С, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода. Вона писала, що вночі очікується від -3 °С морозу до +3 °С тепла, на півдні до +4...+7 °С, а вдень буде +4...+9 °С, і на крайньому півдні +10...+14 °С.
Вітер дутиме переважно південно-східний, він буде помірний, часом рвучкий.
Також Діденко інформувала, що сьогодні на півдні, у центральній частині та на сході України пройдуть дощі. Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях, у північних — без істотних опадів.
У Києві тим часом опадів не буде. Очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку, а щодо температури — вночі 0...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
