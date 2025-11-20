Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Майже всюди дощі, вночі мороз — прогноз погоди на сьогодні

Майже всюди дощі, вночі мороз — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 06:25
Оновлено: 07:35
Погода сьогодні, 20 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 20 листопада, повідомили синоптики. В цей день погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, тому вночі у південних, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті дощі. На решті території без опадів.

Про це у середу, 19 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 20 листопада

В Україні 20 листопада будуть дощі, вночі мороз
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме сьогодні переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Щодо температурного режиму, вночі було +2...-3 °С, в денні години очікується +4...+9 °С. На півдні та південному сході країни дещо тепліше — вночі +3...+8 °С, а вдень в межах +11...+16 °С, в Криму до +19 °С. В Карпатах вночі -3...-8 °С морозу, вдень буде лише 0...+5 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві буде хмарно з проясненнями. Водночас без опадів.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила від +2...-3 °С, вдень +4...+9 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0...-2 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода. Вона писала, що вночі очікується від -3 °С морозу до +3 °С тепла, на півдні до +4...+7 °С, а вдень буде +4...+9 °С, і на крайньому півдні +10...+14 °С.

Вітер дутиме переважно південно-східний, він буде помірний, часом рвучкий.

Також Діденко інформувала, що сьогодні на півдні, у центральній частині та на сході України пройдуть дощі. Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях, у північних — без істотних опадів.

У Києві тим часом опадів не буде. Очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку, а щодо температури — вночі 0...-3 °С, вдень +3...+5 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні прогнозують холодну погоду з дощем і сильним вітром. Мешканцям та гостям міста дали рекомендації одягатися тепліше та мати при собі парасолі. 

Також ми інформували, якою буде погода вже у наступному місяці, під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації