Погода сегодня 21 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Мороз в Киеве. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 февраля, сообщили синоптики. В этот день погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока. Осадков не будет, лишь на востоке и юго-востоке местами ожидается небольшой снег. Эта ночь была холодной за счет малой облачности, а днем будет солнце, которое ощутимо смягчит мороз.

Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила -9...-14 °С (в восточных и большинстве западных областей местами -15...-18 °С), днем -2...-7 °С. Тем временем на Закарпатье и в Крыму ночью было -5...-10 °С, днем прогнозируют -3...+2 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 21 февраля будет переменная облачность без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила -9...-14 °С, днем ожидается -2...-7 °С.

Тем временем в Киеве ночью фиксировалось -10...-12 °С, днем будет -4...-6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 февраля в Украине будет все стабильно — сухо, холодно и без существенных осадков. Она прогнозировала, что ночью температура будет -10...-15 °С, на востоке -12...-19 °С, а в течение дня -1...-6 °С. Также Диденко предупредила, что на юге Украины возможно будет сильный ветер до 15-20 м/с.

В Киеве тем временем без осадков. Ночью было -10...-12 °С, а днем ожидается -5 °С.

Потепление следует ожидать с 25 февраля.

Напомним, что по данным метеорадара Ventusky, с наступлением весны в Украине будет резкое потепление. Так, с 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15...+16 °С.

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