Погода сьогодні, 21 лютого, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Мороз у Києві. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 лютого, повідомили синоптики. В цей день погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу. Опадів не буде, лише на сході та південному сході місцями очікується невеликий сніг. Ця ніч була холодною за рахунок малої хмарності, а вдень буде сонце, яка відчутно пом'якшить мороз.

Про це у четвер, 20 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, в західних областях південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила -9...-14 °С (у східних та більшості західних областей місцями -15...-18 °С), вдень -2...-7 °С. Тим часом на Закарпатті та в Криму вночі було -5...-10 °С, вдень прогнозують -3...+2 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 21 лютого буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила -9...-14 °С, вдень очікується -2...-7 °С.

Тим часом у Києві вночі фіксувалося -10...-12 °С, вдень буде -4...-6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 лютого в Україні буде все стабільно — сухо, холодно та без істотних опадів. Вона прогнозувала, що вночі температура буде -10...-15 °С, на сході -12...-19 °С, а протягом дня -1...-6 °С. Також Діденко попередила, що на півдні України можливо буде сильний вітер до 15-20 м/с.

У Києві тим часом без опадів. Вночі було -10...-12 °С, а вдень очікується -5 °С.

Потепління слід очікувати з 25 лютого.

Нагадаємо, що за даними метеорадару Ventusky, з настанням весни в Україні буде різке потепління. Так, з 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися, а в західних областях очікується відразу +15...+16 °С.

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