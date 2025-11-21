Прогноз погоды на 22 ноября - где ожидать снега

Женщина идет под снегом. Фото: УНИАН

В субботу, 22 ноября, погоду в Украине будут определять активные атмосферные фронты. Они принесут резкие изменения и сложные условия на дорогах.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 22 ноября

Наиболее ощутимые погодные колебания прогнозируют в западных областях. Здесь в течение суток дождь будет переходить в снег, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На автодорогах будет формироваться гололедица. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях синоптики предупреждают о значительных осадках, а в Карпатах ожидается сильный мокрый снег. Температура в регионе будет колебаться в промежутке -3...+2 °С.

Сообщение Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На остальной территории страны, за исключением юго-востока, ночью прогнозируют небольшие, а днем — умеренные дожди.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем будет повышаться до +13...+18 °С, а в Крыму — даже до +21 °С. В северных областях и в Винницкой области будет прохладнее: ночью +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 22 ноября

В ближайшие выходные западные области Украины окажутся в зоне влияния циклона и атмосферных фронтов, которые принесут сложные погодные условия. В регионах прогнозируют мокрый снег, снег и налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедицу. Синоптики предупреждают о непогоде и призывают позаботиться о безопасности, особенно тех, кто не следит за прогнозами.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

На севере Украины будет преобладать дождливая погода. В центральных регионах осадки ожидаются местами, тогда как на юге и востоке осадков не прогнозируют.

Температура воздуха будет резко контрастной. На западе установится холодная погода — днем +1....+4 °С, местами возможен небольшой мороз. Северные области будут иметь +5...+7 °С.

В Винницкой области в субботу температура составит +6...+8 °С. На остальной территории центральной Украины сохранится теплая погода — +11...+16 °С.

На востоке страны на выходных ожидается +13...+17 °С, а на юге — до +15...+20 °С. В Киеве прогнозируют периодические дожди. Температура в субботу составит +6...+8 °С, в воскресенье — +4...+6 °С.

