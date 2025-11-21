Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Первые проявления зимы — какие регионы накроет снег завтра

Первые проявления зимы — какие регионы накроет снег завтра

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 22:15
обновлено: 22:38
Прогноз погоды на 22 ноября - где ожидать снега
Женщина идет под снегом. Фото: УНИАН

В субботу, 22 ноября, погоду в Украине будут определять активные атмосферные фронты. Они принесут резкие изменения и сложные условия на дорогах.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 22 ноября

Наиболее ощутимые погодные колебания прогнозируют в западных областях. Здесь в течение суток дождь будет переходить в снег, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На автодорогах будет формироваться гололедица. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях синоптики предупреждают о значительных осадках, а в Карпатах ожидается сильный мокрый снег. Температура в регионе будет колебаться в промежутке -3...+2 °С.

Перші прояви зими — які регіони накриє сніг завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На остальной территории страны, за исключением юго-востока, ночью прогнозируют небольшие, а днем — умеренные дожди.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем будет повышаться до +13...+18 °С, а в Крыму — даже до +21 °С. В северных областях и в Винницкой области будет прохладнее: ночью +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

Перші прояви зими — які регіони накриє сніг завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 22 ноября

В ближайшие выходные западные области Украины окажутся в зоне влияния циклона и атмосферных фронтов, которые принесут сложные погодные условия. В регионах прогнозируют мокрый снег, снег и налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедицу. Синоптики предупреждают о непогоде и призывают позаботиться о безопасности, особенно тех, кто не следит за прогнозами.

Перші прояви зими — які регіони накриє сніг завтра - фото 3
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

На севере Украины будет преобладать дождливая погода. В центральных регионах осадки ожидаются местами, тогда как на юге и востоке осадков не прогнозируют.

Температура воздуха будет резко контрастной. На западе установится холодная погода — днем +1....+4 °С, местами возможен небольшой мороз. Северные области будут иметь +5...+7 °С.

В Винницкой области в субботу температура составит +6...+8 °С. На остальной территории центральной Украины сохранится теплая погода — +11...+16 °С.

На востоке страны на выходных ожидается +13...+17 °С, а на юге — до +15...+20 °С. В Киеве прогнозируют периодические дожди. Температура в субботу составит +6...+8 °С, в воскресенье — +4...+6 °С.

Напомним, что на Харьковщине 22 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. Ночью в разных районах возможны дожди с грозами.

Также мы информировали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

погода снег зима прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации