Прогноз погоди на 22 листопада - де очікувати на сніг

У суботу, 22 листопада, погоду в Україні визначатимуть активні атмосферні фронти. Вони принесуть різкі зміни та складні умови на дорогах.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 22 листопада

Найбільш відчутні погодні коливання прогнозують у західних областях. Тут протягом доби дощ переходитиме в сніг, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На автошляхах формуватиметься ожеледиця. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях синоптики попереджають про значні опади, а в Карпатах очікується сильний мокрий сніг. Температура в регіоні коливатиметься у проміжку −3...+2 °С.

На решті території країни, за винятком південного сходу, вночі прогнозують невеликі, а вдень — помірні дощі.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень підвищуватиметься до +13...+18 °С, а в Криму — навіть до +21 °С. У північних областях та на Вінниччині буде прохолодніше: вночі +1…+6 °С, удень +5…+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 листопада

Найближчими вихідними західні області України опиняться в зоні впливу циклону та атмосферних фронтів, які принесуть складні погодні умови. У регіонах прогнозують мокрий сніг, сніг та налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледицю. Синоптики попереджають про негоду й закликають подбати про безпеку, особливо тих, хто не стежить за прогнозами.

На півночі України переважатиме дощова погода. У центральних регіонах опади очікуються місцями, тоді як на півдні та сході опадів не прогнозують.

Температура повітря буде різко контрастною. На заході встановиться холодна погода — вдень +1....+4 °С, подекуди можливий невеликий мороз. Північні області матимуть +5…+7 °С.

На Вінниччині у суботу температура становитиме +6…+8 °С. На решті території центральної України збережеться тепла погода — +11...+16 °С.

На сході країни вихідними очікується +13…+17 °С, а на півдні — до +15…+20 °С. У Києві прогнозують періодичні дощі. Температура у суботу становитиме +6…+8 °С, у неділю — +4…+6 °С.

