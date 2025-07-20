Прогноз погоды в Украине 21 июля — можно передохнуть от жары

Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 21 июля в некоторых областях будет комфортная и прохладная погода. Однако местами ожидаются грозы и ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода на 21 июля от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, 21 июля в Украине, кроме южной и юго-восточной части, местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Кроме того, прогнозируют юго-западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 июля. Фото: Укргидрометцентра

Температура ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, на юге и востоке страны до +22 °С. Днем будет несколько теплее, ведь столбики термометров поднимутся до +23...+28 °C. Однако на Закарпатье, в южной части и восточных областях будет ощущаться настоящая жара +29...34 °C.

Прогноз погоды на 21 июля от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует, что завтра дожди с грозами пройдут в северной части Украины. А ближайшей ночью локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре. Также еще один дождевой очаг будет наблюдаться только вечером в понедельник на Харьковщине. На остальной территории без осадков.

Карта температур в Украине 21 июля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в понедельник в течение дня составит +24...+29 °C, на Черниговщине и Сумщине свежее, местами +20...+23 °C. На юге Украины, в юго-восточной части и на Днепропетровщине ожидается +30...+33 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в течение недели 21-27 июля. В этот период будет неустойчивая погода с температурными колебаниями и осадками.

Также мы писали, что 20 июля Киев затопил сильный ливень. Улицы столицы превратились в реки.