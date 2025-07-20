Прогноз погоди в Україні 21 липня — можна перепочити від спеки

Перепочинок від спеки — в яких регіонах погода здивує прохолодою
В Україні 21 липня в деяких областях буде комфортна та прохолодна погода. Однак подекуди очікуються грози та вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Погода на 21 липня від Укргідрометцентру
За даними синоптиків, 21 липня в Україні, окрім південної та південно-східної частини, місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Крім того, прогнозують південно-західний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні та сході країни до +22 °С. Вдень буде дещо тепліше, адже стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Проте на Закарпатті, у південній частині та східних областях відчуватиметься справжня спека +29...34 °C.
Прогноз погоди на 21 липня від Наталки Діденко
Діденко прогнозує, що завтра дощі з грозами пройдуть у північній частині України. А найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі. Також ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині. На решті території без опадів.
Температура повітря у понеділок впродовж дня становитиме +24...+29 °C, на Чернігівщині та Сумщині свіжіше, місцями +20...+23 °C. На півдні України, у південно-східній частині та на Дніпропетровщині очікується +30...+33 °C.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати упродовж тижня 21-27 липня. У цей період буде нестійка погода з температурними коливаннями та опадами.
Також ми писали, що 20 липня Київ затопила сильна злива. Вулиці столиці перетворились на річки.
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