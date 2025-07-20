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Головна Метео Перепочинок від спеки — в яких регіонах погода здивує прохолодою

Перепочинок від спеки — в яких регіонах погода здивує прохолодою

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 23:51
Прогноз погоди в Україні 21 липня — можна перепочити від спеки
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 21 липня в деяких областях буде комфортна та прохолодна погода. Однак подекуди очікуються грози та вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Погода на 21 липня від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, 21 липня в Україні, окрім південної та південно-східної частини, місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Крім того, прогнозують південно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Погода на 21 липня в Україні
Погода в Україні 21 липня. Фото: Укргідрометцентру

Температура вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні та сході країни до +22 °С. Вдень буде дещо тепліше, адже стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °C. Проте на Закарпатті, у південній частині та східних областях відчуватиметься справжня спека +29...34 °C.

Прогноз погоди на 21 липня від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що завтра дощі з грозами пройдуть у північній частині України. А найближчої ночі локальні грозові дощі можливі на заході та в центрі. Також ще один дощовий осередок спостерігатиметься аж ввечері в понеділок на Харківщині. На решті території без опадів. 

Якою буде погода в Україні 21 липня
Карта температур в Україні 21 липня. Фото: Метеопост

Температура повітря у понеділок впродовж дня становитиме +24...+29 °C, на Чернігівщині та Сумщині свіжіше, місцями +20...+23 °C. На півдні України, у південно-східній частині та на Дніпропетровщині очікується +30...+33 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати упродовж тижня 21-27 липня. У цей період буде нестійка погода з температурними коливаннями та опадами.

Також ми писали, що 20 липня Київ затопила сильна злива. Вулиці столиці перетворились на річки. 

погода синоптик дощ погода в Україні вітер спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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