Погода в Украине на завтра — синоптики удивляют

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 7 июля, по всей территории Украины будет довольно жарко. Однако в ряде регионов пройдут дожди и даже грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 7 июля от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 июля по всей территории Украины ожидается сильная жара. Несмотря на это, в понедельник по всей территории страны будет переменная облачность.

Начало недели начнется без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет южный, юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

В понедельник, 7 июля, температура ночью — +16...+21 °С. Днем будет довольно жарко — +30...+34 °С, местами сильная жара — +35...+36 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 7 июля от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет очень жарким.

В течение дня 7 июля температура воздуха составит +30...+33 °С, местами +33...+36 °С.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

В то же время дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра, которые ожидаются 7 июля в западных областях, дойдут до Винницкой и Житомирской областей.

На остальной территории Украины сухо, жарко и солнечно.

В Киеве понедельник будет с жарой до +33 °С. Без осадков, солнечно.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

Ранее мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.