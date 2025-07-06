Погода в Украине на завтра — синоптики удивляют

Жгучее солнце и дождь — погода в Украине на завтра
В понедельник, 7 июля, по всей территории Украины будет довольно жарко. Однако в ряде регионов пройдут дожди и даже грозы.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.
Погода на 7 июля от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, 7 июля по всей территории Украины ожидается сильная жара. Несмотря на это, в понедельник по всей территории страны будет переменная облачность.
Начало недели начнется без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер будет южный, юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.
В понедельник, 7 июля, температура ночью — +16...+21 °С. Днем будет довольно жарко — +30...+34 °С, местами сильная жара — +35...+36 °С.
Погода на 7 июля от Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет очень жарким.
В течение дня 7 июля температура воздуха составит +30...+33 °С, местами +33...+36 °С.
В то же время дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра, которые ожидаются 7 июля в западных областях, дойдут до Винницкой и Житомирской областей.
На остальной территории Украины сухо, жарко и солнечно.
В Киеве понедельник будет с жарой до +33 °С. Без осадков, солнечно.
Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.
Ранее мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.
Читайте Новини.LIVE!