Погода в Україні на завтра — синоптики дивують

Пекуче сонце та дощ — погода в Україні на завтра
У понеділок, 7 липня, по всій території України буде доволі спекотно. Однак у низці регіонів пройдуть дощі та навіть грози.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 7 липня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 7 липня, по всій території України очікується сильна спека. Попри це, у понеділок по всій території країни буде мінлива хмарність.
Початок тижня розпочнеться без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер буде південний, південно-східний, у межах 7-12 м/с.
У понеділок, 7 липня, температура вночі — +16...+21 °С. Вдень буде доволі спекотно — +30...+34 °С, місцями сильна спека — +35...+36 °С.
Погода на 7 липня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде дуже спекотним.
Протягом дня 7 липня температура повітря становитиме +30...+33 °С, місцями +33...+36 °С.
Водночас дощі з грозами й навіть часом сильні зливи зі шквалистим посиленням вітру, які очікуються 7 липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.
На решті території України — сухо, спекотно та сонячно.
У Києві понеділок буде зі спекою до +33 °С. Без опадів, сонячно.
Нагадаємо, що синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.
Раніше ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.
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