Погода в Україні на завтра — синоптики дивують

Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 7 липня, по всій території України буде доволі спекотно. Однак у низці регіонів пройдуть дощі та навіть грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 7 липня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 7 липня, по всій території України очікується сильна спека. Попри це, у понеділок по всій території країни буде мінлива хмарність.

Початок тижня розпочнеться без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер буде південний, південно-східний, у межах 7-12 м/с.

У понеділок, 7 липня, температура вночі — +16...+21 °С. Вдень буде доволі спекотно — +30...+34 °С, місцями сильна спека — +35...+36 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 7 липня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде дуже спекотним.

Протягом дня 7 липня температура повітря становитиме +30...+33 °С, місцями +33...+36 °С.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Водночас дощі з грозами й навіть часом сильні зливи зі шквалистим посиленням вітру, які очікуються 7 липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.

На решті території України — сухо, спекотно та сонячно.

У Києві понеділок буде зі спекою до +33 °С. Без опадів, сонячно.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.

Раніше ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.