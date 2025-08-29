Видео
Адская жара и порывы ветра — погода от Укргидрометцентра

Адская жара и порывы ветра — погода от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:40
Прогноз погоды в Украине на завтра 30 августа от Укргидрометцентра
Женщина на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 30 августа, ожидается с небольшой облачностью. Днем прогнозируется сильная жара, а также синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 30 августа

В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Однако в Приазовье и восточных областях днем местами возможны порывы ветра, 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Погода в Украине 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С. На юге страны будет сильная жара до +34 °С. В Карпатах синоптики ночью прогнозируют +7...+12 °С, а днем — +20...+25 °С.

Напомним, во Львове завтра ожидается теплая погода без осадков. Однако ночью и утром возможен туман.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 и 31 августа в большинстве областей Украины будет жарко — до +33 °C.

