Головна Метео Пекельна спека та пориви вітру — погода від Укргідрометцентру

Пекельна спека та пориви вітру — погода від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:40
Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня, від Укргідрометцентру
Жінка на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 серпня, очікується з невеликою хмарністю. Вдень прогнозується сильна спека, а також синоптики попередили про сильні пориви вітру. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 30 серпня

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Однак у Приазовʼї та східних областях вдень місцями можливі пориви вітру, 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Погода в Україні 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С. На півдні країни буде сильна спека до +34 °С. У Карпатах синоптики вночі прогнозують +7...+12 °С, а вдень — +20...+25 °С.

Нагадаємо, у Львові завтра очікується тепла погода без опадів. Однак вночі та зранку можливий туман.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, що 30 та 31 серпня у більшості областей України буде спекотно — до +33 °C.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
