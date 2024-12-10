Прогноз погоды в Украине 11 декабря - подробный прогноз на завтра от синоптиков

Люди во время снегопада. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 11 декабря, будет облачная и с осадками. Синоптики отмечают, что на дорогах страны будет сохраняться гололедица, а видимость будет плохой.

Об этом сообщила Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз на завтра от Наталки Диденко

По данным Диденко, завтра Украину накроет циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега. Налипание мокрого снега и гололедицы могут образовать опасные ситуации на дорогах, а из-за осадков и густой облачности видимость будет плохой.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 °C в южных регионах.

В Киеве, по прогнозу Диденко, в среду ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха около нуля.

"12 декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 11 декабря. Фото: Метеопрог

Прогноз Укргидрометцентра на 11 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра температура воздуха в Украине ночью будет колебаться от +1...+6 °С, днем показатели возрастут до +4...+9 °С. В Крыму будет теплее всего — от +6...+11 °С.

В западных, северных и Винницкой областях прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

"Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Украине завтра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что погода на этой неделе в Украине будет влажной и плюсовой температурой.

Как известно, во второй декаде декабря синоптики обещают в Украине больше осадков и морозов.