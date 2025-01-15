Погода в Украине на сегодня, 15 января 2025 года — прогноз погоды

Гололедица, похолодание и снег — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, в среду прогнозируется облачной, а северные области накроет снег. Кроме того, метеорологи предупреждают водителей и пешеходов о гололедице на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 15 января
Синоптики прогнозируют на западе и севере незначительный снег, днем местами дождь. В западных, северных и Винницкой областях гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха -2...+3 °C, в Одесской области и Крыму до +5 °C. Жителям Карпатах следует ожидать температуру -6...-1 °C.
Погода на Киевщине в среду
В Киевской области будет облачно и без осадков. Днем может выпасть снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура -2...+3 °C. В Киеве около 0 °C.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик Наталька Диденко прогнозирует сегодня морозную погоду. Температура в течение дня будет в пределах -3...0 °C.
Днем снег будет таять, поэтому на дорогах может осложниться ситуация. На территории Украины прогнозируют отсутствие осадков, а на юге даже будет солнечно.
В то же время самая низкая температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме Карпат) — -8...-4 °C, а в остальных областях -6...-2 °C. Днем постепенно потеплеет, но на западе будет свежая погода - -3...0 °C.
По словам Диденко, в дальнейшем в Украине температура воздуха будет постепенно повышаться.
Напомним, в Харькове 15 января будет преобладать облачная погода, днем возможен снег. Воздух прогреется не более чем до 0 °C.
Также во Львове прогнозируют снегопад и сильный ветер, возможна метель. Температура воздуха днем не превысит +2 °C.
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