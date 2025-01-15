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Гололедица, похолодание и снег — прогноз погоды на сегодня

15 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на сегодня, 15 января 2025 года — прогноз погоды
Семья в заснеженном парке. Иллюстративное фото: pexels.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине сегодня, в среду прогнозируется облачной, а северные области накроет снег. Кроме того, метеорологи предупреждают водителей и пешеходов о гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 января

Синоптики прогнозируют на западе и севере незначительный снег, днем местами дождь. В западных, северных и Винницкой областях гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха -2...+3 °C, в Одесской области и Крыму до +5 °C. Жителям Карпатах следует ожидать температуру -6...-1 °C.

Карта погоды в Украине на завтра, 15 января
Прогноз погоды в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине в среду

В Киевской области будет облачно и без осадков. Днем может выпасть снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура -2...+3 °C. В Киеве около 0 °C.

Погода в Киеве 15 января
Прогноз погоды в Киеве 15 января. Фото: Meteoprog

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталька Диденко прогнозирует сегодня морозную погоду. Температура в течение дня будет в пределах -3...0 °C.

Днем снег будет таять, поэтому на дорогах может осложниться ситуация. На территории Украины прогнозируют отсутствие осадков, а на юге даже будет солнечно.

Какая погода будет завтра, 15 января
Температурная карта. Фото: Метеопост

В то же время самая низкая температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме Карпат) — -8...-4 °C, а в остальных областях -6...-2 °C. Днем постепенно потеплеет, но на западе будет свежая погода - -3...0 °C.

По словам Диденко, в дальнейшем в Украине температура воздуха будет постепенно повышаться.

Напомним, в Харькове 15 января будет преобладать облачная погода, днем возможен снег. Воздух прогреется не более чем до 0 °C.

Также во Львове прогнозируют снегопад и сильный ветер, возможна метель. Температура воздуха днем не превысит +2 °C.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине

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