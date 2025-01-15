Погода в Україні на сьогодні, 15 січня 2025 — прогноз погоди

Родина у засніженому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, у середу прогнозується хмарною, а північні області накриє снігопад. Крім того, метеорологи попереджають водіїв та пішоходів про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують на заході та півночі незначний сніг, вдень місцями дощитиме. У західних, північних та Вінницькій областях ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря -2...+3 °C, в Одеській області та Криму до +5 °C. Мешканцям Карпатах слід очікувати температуру -6...-1 °C.

Прогноз погоди в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині у середу

У Київській області буде хмарно і без опадів. Вдень може випасти сніг із дощем, на дорогах ожеледиця. Температура -2...+3 °C. У Києві близько 0 °C.

Прогноз погоди в Києві 15 січня. Фото: Meteoprog

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сьогодні морозну погоду. Температура протягом дня буде в межах -3...0 °C.

Вдень сніг буде танути, тому на дорогах може ускладнитися ситуація. На території України прогнозують відсутність опадів, а на півдні навіть буде сонячно.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Водночас найнижча температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім Карпат) — -8...-4 °C, а в решти областей -6...-2 °C. Вдень поступово потеплішає, але на заході буде свіжа погода — -3...0 °C.

За словами Діденко, надалі в Україні температура повітря буде поступово підвищуватися.

Нагадаємо, у Харкові 15 січня переважатиме хмарна погода, вдень можливий сніг. Повітря прогріється не більш як до 0 °C.

Також у Львові прогнозують снігопад та сильний вітер, можлива хуртовина. Температура повітря вдень не перевищить +2 °C.