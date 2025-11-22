Погода сегодня, 22 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 22 ноября, дали синоптики. Не обойдется без осадков, но в некоторых регионах будет почти весеннее тепло.

Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 22 ноября

В западных областях ожидаются дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности). Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные осадки. В Карпатах пройдет сильный мокрый снег (II, оранжевый, уровень опасности), температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах -3...+2 °С.

На остальной территории Украины, кроме юго-восточных регионов, ночью пройдут небольшие, а днем умеренные дожди. Ночью столбики термометров снизятся до +6...+11 °С, а днем воздух прогреется до +13...+18 °С, в Крыму — до +21 °С. В северных и Винницкой областях ночью предполагается +1...+6 °С, а днем — +5...+10 °С. Кроме того, ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами образуется туман.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. В области ночью и утром местами возникнет туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — +1...+6 °С, а в Киеве — +3...+5 °С. Днем в столице потеплеет до +6...+8 °С, а в области — до +5...+10 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 22 ноября, в западных областях ожидаются мокрый снег с налипанием и гололедица на дорогах. На севере Украины будет идти дождь. Также дождь возможен местами в центральных областях. На юге и востоке обойдется без осадков.

Температура воздуха будет контрастной:

на севере — +3...+5 °С;

в центральных областях, кроме Винницкой области — +11...+16 °С, а в Винницкой области — +6...+8 °С;

на востоке — +13...+17 °С;

в южных регионах — +15...+20 °С.

В Киеве временами будет лить дождь. Воздух прогреется всего до +6...+8 °С.

Напомним, в Харькове 22 ноября будет преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью возможны дожди, даже с грозами.

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, какая погода будет в Украине в ближайшие выходные. Ожидаются снег, гололедица, дожди, а в некоторых областях до +20 °С.