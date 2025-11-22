Погода сьогодні, 22 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 листопада, надали синоптики. Не обійдеться без опадів, але в деяких регіонах буде майже весняне тепло.

Про це в п'ятницю, 21 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 22 листопада

У західних областях очікуються дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності). У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади. У Карпатах пройде сильний мокрий сніг (II, помаранчевий, рівень небезпечності), температура повітря впродовж доби триматиметься в межах -3...+2 °С.

На решті території України, крім південно-східних регіонів, уночі пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +13...+18 °С, у Криму — до +21 °С. У північних і Вінницькій області вночі передбачається +1...+6 °С, а вдень — +5...+10 °С. Крім того, уночі та вранці в більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях місцями утвориться туман.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі пройде невеликий, а вдень помірний дощ. В області вночі та вранці місцями виникне туман. Північний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — +1...+6 °С, а в Києві — +3...+5 °С. Удень у столиці потеплішає до +6...+8 °С, а в області — до +5...+10 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 22 листопада, у західних областях очікуються мокрий сніг із налипанням і ожеледиця на дорогах. На півночі України дощитиме. Також дощ можливий місцями в центральних областях. На півдні та сході обійдеться без опадів.

Температура повітря буде контрастною:

на півночі — +3...+5 °С;

у центральних областях, крім Вінниччини — +11...+16 °С, а на Вінниччині — +6...+8 °С;

на сході — +13...+17 °С;

у південних регіонах — +15...+20 °С.

У Києві часом литиме дощ. Повітря прогріється лише до +6...+8 °С.

Нагадаємо, у Харкові 22 листопада буде переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Уночі можливі дощі, навіть із грозами.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, яка погода буде в Україні найближчими вихідними. Очікуються сніг, ожеледиця, дощі, а в деяких областях до +20 °С.