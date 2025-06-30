Погода сегодня 30 июня в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут возле освежающей рамки. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 30 июня, дали синоптики. Будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в большинстве южных, а днем в большинстве западных и восточных областей осадков не предвидится. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем на севере его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночная температура составит +13...+18 °С, дневная — +20...+25 °С, но на юге и Закарпатье — до +30 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, в области грозы. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с северо-запада. Днем на Киевщине его порывы местами достигнут 15–18 °С. Ночью температура в столице снизится до +14...+16 °С, а на Киевщине — до +13...+18 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, последний день июня в некоторых областях Украины будет жарким. Без дождей и гроз тоже не обойдется.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украину придет жара. Уже 3–4 июля температура воздуха достигнет +28...+33 °С.