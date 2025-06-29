Прогноз погоди в Україні на завтра 30 червня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 червня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями очікуються дощі з грозами, а подекуди спека до +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 червня

Місцями завтра прогнозують невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі у більшості південних, а вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Погода в Україні 30 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а у північній частині вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +20...+25 °С. Найспекотніше буде на півдні країни та Закарпатті — до +30 °С.

Нагадаємо, завтра в Одесі температура повітря сягне +28°C. Синоптики не прогнозують опадів.

А 28 червня в Києві випав град, а також була сильна гроза. Наслідки негоди показали в мережі.