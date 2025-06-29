Прогноз погоды в Украине на завтра 30 июня от Укргидрометцентра

Люди на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 30 июня, ожидается с переменной облачностью. Местами ожидаются дожди с грозами, а кое-где жара до +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 30 июня

Местами завтра прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью в большинстве южных, а днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

Погода в Украине 30 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в северной части днем местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +20...+25 °С. Жарче всего будет на юге страны и Закарпатье — до +30 °С.

Напомним, завтра в Одессе температура воздуха достигнет +28°C. Синоптики не прогнозируют осадков.

А 28 июня в Киеве выпал град, а также была сильная гроза. Последствия непогоды показали в сети.