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Осенние грозы и дожди сунутся в Украину — прогноз погоды на завтра

5 октября 2024 17:38
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 6 октября от Укргидрометцентра
Осенний дождь. Фото: РБК-Украина
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 6 октября, будет осенней и дождливой. Кое-где будут раздаваться грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 6 октября

Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду, иногда грозы. Ночью в западных, северных, а днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях пройдут сильные дожди. В этих регионах объявлен первый уровень опасности.

Карта дощів
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
6 октября. Фото: Укргидрометцентр

В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму без осадков.

Температура в западных областях ночью +7...+12°С, днем +10...+15°С; на остальной территории ночью +11...+16°С, на побережье морей +17...+20°С.

Днем +22...+27°С, в северных и Винницких областях +16...+21°С.

Погода в Украине 6 октября
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 октября

В Киеве ожидается дождь. Ночью +14...+16°С, днем +18...+20°С. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.

"Ночью 6 октября сильный дождь. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга . Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений . Средняя температура воздуха была 20,6 °С.

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