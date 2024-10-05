Прогноз погоды в Украине на 6 октября от Укргидрометцентра

Осенние грозы и дожди сунутся в Украину — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 6 октября, будет осенней и дождливой. Кое-где будут раздаваться грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине 6 октября
Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду, иногда грозы. Ночью в западных, северных, а днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях пройдут сильные дожди. В этих регионах объявлен первый уровень опасности.
В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму без осадков.
Температура в западных областях ночью +7...+12°С, днем +10...+15°С; на остальной территории ночью +11...+16°С, на побережье морей +17...+20°С.
Днем +22...+27°С, в северных и Винницких областях +16...+21°С.
Погода в Киеве 6 октября
В Киеве ожидается дождь. Ночью +14...+16°С, днем +18...+20°С. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.
"Ночью 6 октября сильный дождь. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
Напомним, погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга . Во многих областях следует ожидать дождей.
Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений . Средняя температура воздуха была 20,6 °С.
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