Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від Укргідрометцентру

Осінній дощ. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні завтра, 6 жовтня, буде осінньою та дощовою. Подекуди лунатимуть грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 6 жовтня

Синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду, подекуди грози. Вночі у західних, північних, а вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях йтимуть сильні дощі. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів.

Температура в західних областях вночі +7...+12°С, вдень +10...+15°С; на решті території вночі +11...+16°С, на узбережжі морів +17...+20°С.

Вдень +22...+27°С, у північних та Вінницькій областях +16...+21°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 жовтня

У Києві прогнозується дощ. Вночі +14...+16°С, вдень +18...+20°С. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

В Укргідрометцентрі також попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.

"Вночі 6 жовтня значний дощ. Перший рівень небезпеки, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Також ми писали, що вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.