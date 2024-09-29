Прогноз погоды в Украине на сегодня, воскресенье, 29 сентября — ожидаются дожди

Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет соответствовать осеннему сезону. Синоптики обещают, что еще больше областей Украины накроют дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 29 сентября

В западных областях и Житомирской области в воскресенье, 29 сентября, будет облачно. В Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди. В течение суток температура будет составлять +9...+14 °C. В Карпатах дождь будет сильным, температура +4...+9°C. Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины облачно, но без осадков. Разве что в Киевской и Винницкой области может пройти кратковременный дождь.

Температура все еще достаточно высока — +19…+24 °C, в южной части до +27 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Днем в северных и восточных областях местами прогнозируется порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко сегодня изменится погода в западных областях. На западе страны будет похолодание. Днем максимальная температура воздуха будет не больше +10...+14 °С, к тому же ожидаются дожди, местами даже сильные.

На остальной территории Украины задержится комфортная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет +22...+26 °С, а на востоке даже +27...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Напомним, синоптики Львовского центра гидрометеорологии предупредили жителей региона о сильных ливнях с грозами в воскресенье.

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