Прогноз погоди в Україні на сьогодні, неділю, 29 вересня — очікуються дощі

Дівчина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 29 вересня, буде відповідати осінньому сезону. Синоптики обіцяють, що ще більше областей України накриють дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 29 вересня

В західних областях та на Житомирщині у неділю, 29 вересня, буде хмарно. У Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях очікуються помірні, а місцями сильні дощі. Протягом доби температура становитиме +9...+14 °C. У Карпатах дощ буде сильним, температура +4...+9 °C. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території України хмарно, але без опадів. Хіба що на Київщині та у Вінницькій області може пройти короткочасний дощ.

Температура все ще доволі висока — +19...+24 °C, у південній частині до +27 °C. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у північних та східних областях місцями прогнозують пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, сьогодні зміниться погода в західних областях. На заході країни буде похолодання. Удень максимальна температура повітря становитиме не більше +10...+14 °С, до того ж очікуються дощі, місцями навіть сильні.

На решті території України затримається комфортна погода. Температура повітря в більшості областей буде +22...+26 °С, а на сході навіть +27...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталі Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, синоптики Львівського центру гідрометеорології попередили мешканців регіону про сильні зливи з грозами в неділю.

Також США приходить до тями після нищівного урагану "Хелен", який забрав життя десятків людей та знищив квартали.