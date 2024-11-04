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Осень бросает вызов — прогноз погоды на завтра

4 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 ноября, от синоптиков.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 5 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Однако в некоторых регионах ночью все же возможен небольшой мокрый снег и температура до -5 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 5 ноября

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Однако ночью в восточных областях все же возможен небольшой мокрый снег. В западных областях ночью и утром местами передают туман.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0...-5 °С, а днем
показатели повысятся до +3...+8 °С. На востоке страны будет прохладнее от 0...+5 °С.

погода 5 ноября
Погода в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Натальи Диденко

Диденко спрогнозировала ветреную и кое-где морозную погоду во вторник, 5 ноября. По ее данным, завтра на востоке Украины будет сильный ветер — его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Осадков на территории страны не прогнозируется, но на западе ночью и утром ожидаются туманы.

Ночью показатели термометров кое-где опустятся до -4 °С. Дневная температура повысится до +4 °С...+8 °С. Восточным областям следует подготовиться к +1 °С...+4 °С.

Температура воздуха в Украине 5 ноября
Температурная карта на 5 ноября. Фото:ventusky

Прогноз погоды на 5 ноября от Игоря Кибальчича

Синоптик заявил, что 5 ноября в Украине не ожидается существенных осадков. Однако ночью в восточной части и днем в северных областях пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке ночью сохранятся отдельные порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от -4…+1 °С, днем повысится до +3…+8 °С. На северо-востоке следует готовиться к 0 °С.

погода в Украине 5 ноября
Прогноз погоды на 5 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, в Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях уже завтра прогнозируется мокрый снег.

Раньше мы писали о том, что в Саудовской Аравии засыпало снегом пустыню. В сети обнародовали шокирующие кадры.

Украина погода прогноз погоды погода в Украине синоптик температура воздуха

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