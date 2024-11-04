Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 листопада, від синоптиків

Осінь кидає виклик — прогноз погоди в Україні на завтра
У вівторок, 5 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Проте у деяких регіонах вночі все ж імовірний невеликий мокрий сніг та температура до -5 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 5 листопада
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Проте вночі у східних областях все ж імовірний невеликий мокрий сніг. У західних областях вночі та вранці подекуди передають туман.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вночі у південно-східній частині та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0...-5 °С, а вдень
показники підвищаться до +3...+8 °С. На сході країни буде найпрохолодніше від 0...+5 °С.
Погода від Наталки Діденко
Діденко спрогнозувала вітряну та подекуди морозну погоду у вівторок, 5 листопада. За її даними, завтра на сході України буде сильний вітер — його пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Опадів на території країни не прогнозується, але на заході вночі та вранці очікуються тумани.
Вночі показники термометрів подекуди опустяться до -4° С. Денна температура підвищиться до +4 °С...+8 °С. Східним областям варто підготуватися до +1 °С...+4 °С.
Прогноз погоди на 5 листопада від Ігоря Кібальчича
Синоптик заявив, що 5 листопада в Україні не передбачається суттєвих опадів. Проте вночі у східній частині та вдень у північних областях все ж пройде невеликий мокрий сніг із дощем.
Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від -4…+1 °С, вдень підвищиться до +3…+8 °С. На північному сході варто готуватися до 0 °С.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях вже завтра прогнозують мокрий сніг.
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