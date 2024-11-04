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Осінь кидає виклик — прогноз погоди в Україні на завтра

4 листопада 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 листопада, від синоптиків
Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

 У вівторок, 5 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Проте у деяких регіонах вночі все ж імовірний невеликий мокрий сніг та температура до -5 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 5 листопада

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Проте вночі у східних областях все ж імовірний невеликий мокрий сніг. У західних областях вночі та вранці подекуди передають туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вночі у південно-східній частині та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0...-5 °С, а вдень
показники підвищаться до +3...+8 °С.  На сході країни буде найпрохолодніше від 0...+5 °С.

погода 5 листопада
Погода в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

Діденко спрогнозувала вітряну та подекуди морозну погоду у вівторок, 5 листопада. За її даними, завтра на сході України буде сильний вітер — його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Опадів на території країни не прогнозується, але на заході вночі та вранці очікуються тумани.

Вночі показники термометрів подекуди опустяться до -4° С. Денна температура підвищиться до +4 °С...+8 °С. Східним областям варто підготуватися до  +1 °С...+4 °С.

Температура повітря в Україні 5 листопада
Температурна карта на 5 листопада. Фото:ventusky

Прогноз погоди на 5 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик заявив, що 5 листопада в Україні не передбачається суттєвих опадів. Проте вночі у східній частині та вдень у північних областях все ж пройде невеликий мокрий сніг із дощем.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -4…+1 °С, вдень підвищиться до +3…+8 °С. На північному сході варто готуватися до 0 °С.

погода в Україні 5 листопада
Прогноз погоди на 5 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, в Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях вже завтра прогнозують мокрий сніг.

Раніше ми писали про те, що в Саудівській Аравії засипало снігом пустелю. У мережі оприлюднили шокуючі кадри.

Україна погода прогноз погоди погода в Україні синоптик температура повітря

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