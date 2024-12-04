Прогноз погоды в Украине 5 декабря — синоптики предупредили о трескучем морозе

Мужчина на улице во время снегопада. Фото: Новини.LIVE /І гор Кузнєцов

Погода в Украине завтра, 5 декабря, будет морозной. Также прогнозируется облачность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 5 декабря

Синоптики прогнозируют, что в четверг температура ночью будет колебаться от 0 °C до -5 °C, а в Карпатах следует ожидать до -9 °C.

Днем столбики термометров покажут от -3 до +2 °C. В южных регионах ночью около 0 °C, а днем температура поднимется до +6 °C.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 5 декабря

В столице 4 декабря облачно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -1… -3 °C, днем термометры будут показывать около 0 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 5 декабря. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 декабря

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 5 декабря в Украине ожидается холодная погода.

В большинстве регионов будет сухо, хотя вечером возможны небольшие осадки стоит ожидать на Левобережье. Также прогнозируется туман. Температура днем будет колебаться от -2 до +4 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, во Львовской области 5 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Жителям региона следует остерегаться слабого тумана и гололедицы на дорогах.

А синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что 5 декабря в Украине будет царить антициклон.