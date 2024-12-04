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Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

4 грудня 2024 20:27
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 5 грудня — синоптики попередили про тріскучий мороз
Чоловік на вулиці під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 5 грудня, буде морозною. Також прогнозується хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 5 грудня 

Синоптики прогнозують, що у четвер температура вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, а в Карпатах варто очікувати до -9 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 °C до +2 °C. У південних регіонах вночі буде близько 0 °C, а вдень температура підніметься до +6 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 грудня

У столиці 4 грудня очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1…-3 °C, вдень термометри показуватимуть близько 0 °C.

Погода у Києві
Прогноз погоди у Києві на 5 грудня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 грудня 

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 5 грудня в Україні очікується холодна погода.

У більшості регіонів буде сухо, хоча ввечері можливі невеликі опади на Лівобережжі. Також варто очікувати на туман. Температура вдень коливатиметься від -2 до +4 °C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, у Львівській області  5 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. Мешканцям регіону варто остерігатися слабкого туману та ожеледиці на дорогах

А синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 5 грудня в Україні пануватиме антициклон.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

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