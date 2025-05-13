Прогноз магнитных бурь на 13 мая - метеозависимым стоит позаботиться о здоровье

Ожидается солнечный радиационный шторм — магнитные бури сегодня
Во вторник, 13 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 13 мая
За последние сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 13 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 14.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, по данным Укргидрометцентра в Украине сегодня будет дождливо.
Как сообщают синоптики, погода значительно ухудшится во Львове. Ожидаются осадки, гроза и сильные порывы ветра.
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