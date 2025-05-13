Прогноз магнитных бурь на 13 мая - метеозависимым стоит позаботиться о здоровье

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Во вторник, 13 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 13 мая

За последние сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 13 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 14.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

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