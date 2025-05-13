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Ожидается солнечный радиационный шторм — магнитные бури сегодня

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Дата публикации 13 мая 2025 12:26
Прогноз магнитных бурь на 13 мая - метеозависимым стоит позаботиться о здоровье
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Во вторник, 13 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 13 мая

За последние сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 13 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 14.
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Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, по данным Укргидрометцентра в Украине сегодня будет дождливо.

Как сообщают синоптики, погода значительно ухудшится во Львове. Ожидаются осадки, гроза и сильные порывы ветра.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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