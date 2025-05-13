Погода сьогодні, 13 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 травня, повідомляти синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень очікуються невеликі дощі.

Про це у понеділок, 12 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +2...+7 °С, у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки від 0...+3 °С, вдень буде +10...+15 °С. На півдні та сході країни вночі було +4...+9 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С. На високогір'ї Карпат ніч пройшла без опадів, вдень буде дощ. Температура вночі становила близько 0 °С, вдень очікується +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +2...+7 °С, вдень буде +10...+15 °С.

В Києві тим часом вночі було +5...+7 °С, вдень очікується +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні максимальна температура повітря становитиме протягом дня +14...+17 °С, а в Харківській, Сумській та Чернігівській областях - лише +9...+12 °С.

Ще холоднішими, як писала Діденко, будуть ночі з температурою +2...+7 °С. Однак практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами, тому саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас.

Синоптик поінформувала, що 13 квітня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.

Тим часом у Києві 13 травня передбачається дощ. Вночі було +3...+6 °С, вдень очікується +12...+14 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові та області сьогодні, 13 травня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються опади, грози та пориви вітру.

Також ми писали, що цього тижня зливи та грози накриють Україну.