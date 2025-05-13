Погода сегодня, 13 мая, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 мая, сообщают синоптики. В этот день будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидаются небольшие дожди.

Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +2...+7 °С, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки от 0...+3 °С, днем будет +10...+15 °С. На юге и востоке страны ночью было +4...+9 °С, днем прогнозируют +13...+18 °С. На высокогорье Карпат ночь прошла без осадков, днем будет дождь. Температура ночью составила около 0 °С, днем ожидается +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +2...+7 °С, днем будет +10...+15 °С.

В Киеве тем временем ночью было +5...+7 °С, днем ожидается +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 °С, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях — лишь +9...+12 °С.

Еще холоднее, как писала Диденко, будут ночи с температурой +2...+7 °С. Однако практически повсеместно будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам.

Синоптик сообщила, что 13 апреля ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только на юго-востоке Украины без существенных осадков.

Тем временем в Киеве 13 мая предполагается дождь. Ночью было +3...+6 °С, днем ожидается +12...+14 °С.

Напомним, что погода во Львове и области сегодня, 13 мая, будет облачной с прояснениями. Ожидаются осадки, грозы и порывы ветра.

Также мы писали, что на этой неделе ливни и грозы накроют Украину.