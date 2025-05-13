Прогноз магнітних бур на 13 травня — метеозалежним варто попіклуватися про здоров'я

Очікується сонячний радіаційний шторм — магнітні бурі сьогодні
У вівторок, 13 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 13 травня
За останню добу на Сонці сталося 15 спалахів класу С та один спалах класу М1,9 — вони середні з великих спалахів та можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 13 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 14.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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