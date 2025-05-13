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Очікується сонячний радіаційний шторм — магнітні бурі сьогодні

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Дата публікації: 13 травня 2025 12:26
Прогноз магнітних бур на 13 травня — метеозалежним варто попіклуватися про здоров'я
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

У вівторок, 13 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 13 травня

За останню добу на Сонці сталося 15 спалахів класу С та один спалах класу М1,9 — вони середні з великих спалахів та можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 13 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 14.
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Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру в Україні сьогодні дощитиме.

Як повідомляють синоптики, погода значно погіршиться у Львові. Очікуються опади, гроза та сильні пориви вітру.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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