Прогноз магнітних бур на 13 травня — метеозалежним варто попіклуватися про здоров'я

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

У вівторок, 13 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 13 травня

За останню добу на Сонці сталося 15 спалахів класу С та один спалах класу М1,9 — вони середні з великих спалахів та можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 13 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 14.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

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