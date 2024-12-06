Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра arrow

Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра

6 декабря 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 7 декабря
Мужчина под дождем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 7 декабря, ожидается с осадками. Речь идет о дождях и мокром снеге. Местами на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 декабря

По всей территории страны будет облачно. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге. На юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей — без существенных осадков.

Погода в Украине 7 декабря
Прогноз погоды в Украине на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 °С, в южной части 0...+5 °С, днем +4...+9 °С. В Одесской области и в Крыму потеплеет до +13 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается порывистый, моментами сильный, ветер юго-восточного направления.

Прогноз погоды в Украине на 7 декабря.
Прогноз погоды на 7 декабря. Фото: Meteopost

В течение дня в большинстве областей Украины будет +1...+5 °C, на юге +4...+9 °C. Теплее всего будет в Крыму — +9...+15 °C.

В большинстве регионов будет преобладать влажная погода с периодическим дождем и мокрым снегом. Утром и вечером возможна гололедица.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра ожидается мокрый снег. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических условиях.

Также во второй половине декабря синоптики прогнозируют увеличение количества осадков из-за усиления активности атмосферных фронтов.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды осадки погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:33 Подполковник выдал премию пьяному офицеру — как его наказал суд

21:14 Неожиданный прогноз — как изменится погода в Украине на выходных

20:58 Зеленский отреагировал на мощные авиаудары РФ в День Николая

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

20:34 В Тисе и в горах Румынии нашли тела мужчин из Украины — фото

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

20:25 Свет по часам — какие графики будут в Одессе в субботу

20:22 Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

20:05 Лук начал падать в цене — на сколько подешевел овощ

21:33 Подполковник выдал премию пьяному офицеру — как его наказал суд

21:14 Неожиданный прогноз — как изменится погода в Украине на выходных

20:58 Зеленский отреагировал на мощные авиаудары РФ в День Николая

20:34 В Тисе и в горах Румынии нашли тела мужчин из Украины — фото

20:25 Свет по часам — какие графики будут в Одессе в субботу

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

20:22 Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра

20:05 Лук начал падать в цене — на сколько подешевел овощ

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

19:55 Каладзе является марионеткой — экс-игрок сборной Украины

19:52 Ермак встретился с советником премьера Великобритании — детали

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие