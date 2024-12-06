Прогноз погоды в Украине на завтра 7 декабря

Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 7 декабря, ожидается с осадками. Речь идет о дождях и мокром снеге. Местами на дорогах будет гололедица.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 декабря
По всей территории страны будет облачно. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге. На юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей — без существенных осадков.
В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение суток -2...+3 °С, в южной части 0...+5 °С, днем +4...+9 °С. В Одесской области и в Крыму потеплеет до +13 °С.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается порывистый, моментами сильный, ветер юго-восточного направления.
В течение дня в большинстве областей Украины будет +1...+5 °C, на юге +4...+9 °C. Теплее всего будет в Крыму — +9...+15 °C.
В большинстве регионов будет преобладать влажная погода с периодическим дождем и мокрым снегом. Утром и вечером возможна гололедица.
Напомним, во Львове завтра ожидается мокрый снег. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических условиях.
Также во второй половине декабря синоптики прогнозируют увеличение количества осадков из-за усиления активности атмосферных фронтов.
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