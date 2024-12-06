Прогноз погоды в Украине на завтра 7 декабря

Мужчина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 7 декабря, ожидается с осадками. Речь идет о дождях и мокром снеге. Местами на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 декабря

По всей территории страны будет облачно. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге. На юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей — без существенных осадков.

Прогноз погоды в Украине на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 °С, в южной части 0...+5 °С, днем +4...+9 °С. В Одесской области и в Крыму потеплеет до +13 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается порывистый, моментами сильный, ветер юго-восточного направления.

Прогноз погоды на 7 декабря. Фото: Meteopost

В течение дня в большинстве областей Украины будет +1...+5 °C, на юге +4...+9 °C. Теплее всего будет в Крыму — +9...+15 °C.

В большинстве регионов будет преобладать влажная погода с периодическим дождем и мокрым снегом. Утром и вечером возможна гололедица.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра ожидается мокрый снег. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических условиях.

Также во второй половине декабря синоптики прогнозируют увеличение количества осадков из-за усиления активности атмосферных фронтов.