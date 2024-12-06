Прогноз погоди в Україні на завтра 7 грудня

Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 7 грудня, очікується з опадами. Йдеться про дощі та мокрий сніг. Місцями на дорогах буде ожеледиця.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 грудня

По всій території країни буде хмарно. Синоптики попереджають про дощ та мокрий сніг. На південному сході країни, вночі та в більшості західних областей — без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби -2...+3 °С, у південній частині 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С. На Одещині та в Криму потепліє до +13 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра очікується рвучкий, моментами сильний, вітер південно-східного напрямку.

Прогноз погоди на 7 грудня. Фото: Meteopost

Протягом дня у більшості областей України буде +1...+5 °C, на півдні +4...+9 °C. Найтепліше буде в Криму — +9...+15 °C.

У більшості регіонів переважатиме волога погода з періодичним дощем та мокрим снігом. Зранку та ввечері можлива ожеледиця.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові завтра очікується мокрий сніг. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні умови.

Також у другій половині грудня синоптики прогнозують збільшення кількості опадів через посилення активності атмосферних фронтів.