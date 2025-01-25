Магнитные бури 25 января — прогноз для метеозависимых на субботу

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

В субботу, 25 января, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. По прогнозам, геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительных штормовых уровней.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря уровня G1 может вызвать небольшие сбои в работе энергосистем и даже повлиять на маршруты миграций птиц и животных. В то же время это может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.

Ухудшение самочувствия.Фото: Pexels

Солнечная активность на 25 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 79

Как улучшить свое самочувствие во время магнитных бурь

Следите за своим самочувствием. Если вы метеозависимы, заранее подготовьтесь к возможным симптомам: держите под рукой лекарства, которые обычно принимаете.

Избегайте переутомления и стресса, проводите день в спокойной обстановке.

Пейте больше воды. Употребление достаточного количества жидкости поможет поддержать водно-солевой баланс организма.

Людям с гипертонией или гипотонией следует чаще измерять давление и при необходимости принимать назначенные врачом препараты.

Избегайте кофеина и алкоголя. Эти напитки могут усиливать негативные симптомы, такие как тахикардия или головная боль.

Прогулки в парке или спокойные занятия на улице могут снизить уровень стресса.

Попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечьте себе полноценный отдых.

Работайте легкую зарядку. Небольшая физическая активность улучшит кровообращение и уменьшит напряжение.

Напомним, украинцы смогут в марте наблюдать редкое явление с Солнцем. Также астросиноптики предупредили о рисках возникновения магнитных бурь до конца января.