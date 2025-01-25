Магнитные бури 25 января — прогноз для метеозависимых на субботу

Неприятный сюрприз для метеозависимых — прогноз магнитных бурь
В субботу, 25 января, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. По прогнозам, геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительных штормовых уровней.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 января
Магнитная буря уровня G1 может вызвать небольшие сбои в работе энергосистем и даже повлиять на маршруты миграций птиц и животных. В то же время это может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.
Солнечная активность на 25 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 79
Как улучшить свое самочувствие во время магнитных бурь
Следите за своим самочувствием. Если вы метеозависимы, заранее подготовьтесь к возможным симптомам: держите под рукой лекарства, которые обычно принимаете.
- Избегайте переутомления и стресса, проводите день в спокойной обстановке.
- Пейте больше воды. Употребление достаточного количества жидкости поможет поддержать водно-солевой баланс организма.
- Людям с гипертонией или гипотонией следует чаще измерять давление и при необходимости принимать назначенные врачом препараты.
- Избегайте кофеина и алкоголя. Эти напитки могут усиливать негативные симптомы, такие как тахикардия или головная боль.
- Прогулки в парке или спокойные занятия на улице могут снизить уровень стресса.
- Попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечьте себе полноценный отдых.
- Работайте легкую зарядку. Небольшая физическая активность улучшит кровообращение и уменьшит напряжение.
Напомним, украинцы смогут в марте наблюдать редкое явление с Солнцем. Также астросиноптики предупредили о рисках возникновения магнитных бурь до конца января.
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