Магнітні бурі 25 січня — прогноз для метеозалежних на суботу

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

У суботу, 25 січня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. За прогнозами, геомагнітне поле буде від нестабільного до незначних штормових рівнів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 січня

Магнітна буря рівня G1 може спричинити невеликі збої в роботі енергосистем і навіть повпливати на маршрути міграцій птахів і тварин. Водночас це може позначитися на самопочутті метеозалежних і літніх людей.

Погіршення самопочуття.Фото: Pexels

Сонячна активність на 25 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 79

Як покращити своє самопочуття під час магнітних бур

Слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо ви метеозалежні, заздалегідь підготуйтеся до можливих симптомів: тримайте під рукою ліки, які зазвичай приймаєте.

Уникайте перевтоми та стресу, проводьте день у спокійній обстановці.

Пийте більше води. Вживання достатньої кількості рідини допоможе підтримати водно-сольовий баланс організму.

Людям із гіпертонією чи гіпотонією слід частіше вимірювати тиск і за потреби приймати призначені лікарем препарати.

Уникайте кофеїну та алкоголю. Ці напої можуть посилювати негативні симптоми, такі як тахікардія чи головний біль.

Прогулянки в парку чи спокійні заняття на вулиці можуть знизити рівень стресу.

Спробуйте лягати спати та прокидатися в той самий час, забезпечте собі повноцінний відпочинок.

Робіть легку зарядку. Невелика фізична активність покращить кровообіг і зменшить напругу.

Нагадаємо, українці зможуть у березні спостерігати рідкісне явище з Сонцем. Також астросиноптики попередили про ризики виникнення магнітних бур до кінця січня.