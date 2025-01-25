Магнітні бурі 25 січня — прогноз для метеозалежних на суботу

Неприємний сюрприз для метеозалежних — прогноз магнітних бур
У суботу, 25 січня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. За прогнозами, геомагнітне поле буде від нестабільного до незначних штормових рівнів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 25 січня
Магнітна буря рівня G1 може спричинити невеликі збої в роботі енергосистем і навіть повпливати на маршрути міграцій птахів і тварин. Водночас це може позначитися на самопочутті метеозалежних і літніх людей.
Сонячна активність на 25 січня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 79
Як покращити своє самопочуття під час магнітних бур
Слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо ви метеозалежні, заздалегідь підготуйтеся до можливих симптомів: тримайте під рукою ліки, які зазвичай приймаєте.
- Уникайте перевтоми та стресу, проводьте день у спокійній обстановці.
- Пийте більше води. Вживання достатньої кількості рідини допоможе підтримати водно-сольовий баланс організму.
- Людям із гіпертонією чи гіпотонією слід частіше вимірювати тиск і за потреби приймати призначені лікарем препарати.
- Уникайте кофеїну та алкоголю. Ці напої можуть посилювати негативні симптоми, такі як тахікардія чи головний біль.
- Прогулянки в парку чи спокійні заняття на вулиці можуть знизити рівень стресу.
- Спробуйте лягати спати та прокидатися в той самий час, забезпечте собі повноцінний відпочинок.
- Робіть легку зарядку. Невелика фізична активність покращить кровообіг і зменшить напругу.
Нагадаємо, українці зможуть у березні спостерігати рідкісне явище з Сонцем. Також астросиноптики попередили про ризики виникнення магнітних бур до кінця січня.
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