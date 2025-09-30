Видео
Главная Метео Неприятные сюрпризы октября — Диденко раскрыла погоду на завтра

Неприятные сюрпризы октября — Диденко раскрыла погоду на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 15:10
Прогноз погоды на 1 октября - какой будет погода завтра
Девушка замерзла на улице. Фото: Новини.LIVE

Октябрь в Украине начнется очень холодно. Также некоторые регионы накроют дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook во вторник, 30 сентября.

Читайте также:
Неприятные сюрпризы октября — Диденко раскрыла погоду на завтра - фото 1
Пост Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 1 октября

Уже 1 октября столбики термометров днем не поднимутся выше +6..+10 °С. Немного теплее будет только на юге страны — там ожидают +11..+16 °С.

Холод будет дополнять порывистый ветер, а дожди накроют почти всю территорию Украины. В Карпатах местами возможен даже мокрый снег. Только Волынь, Ровенская область и северные районы Киевской и Черниговской областей попытаются удержаться от осадков, однако в целом погода будет влажная и пасмурная.

В Киеве завтра также будет облачно, температура днем будет колебаться в промежутке +8...+10 °С, а дождь ожидается ближе к вечеру.

"На наш взгляд, такой дебют октября может стать неудачным, однако человеческое высокомерие порой атмосфере странная) Потому что на взгляд октября все так, как надо! Если осень, то — дожди, закутанные люди, быстро перебегающие между лужами, ветер гоняет листочки, "дворники" на лобовом стекле и петров кнут в дождевых точечках. Красиво!" — пишет Диденко.

Напомним, что в Харькове и области первый день октября встретит жителей прохладной и сырой погодой. Метеорологи прогнозируют дожди и порывистый ветер, а столбики термометров не превысят отметки +9 °С.

До этого синоптики сделали прогноз, какой будет погода в Украине в октябре.

погода похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
