Головна Метео Неприємні сюрпризи жовтня — Діденко розкрила погоду на завтра

Неприємні сюрпризи жовтня — Діденко розкрила погоду на завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 15:10
Прогноз погоди на 1 жовтня - якою буде погода завтра
Дівчина змерзла на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Жовтень в Україні розпочнеться дуже холодно. Також деякі регіони накриють дощі. 

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у вівторок, 30 вересня.

Прогноз погоди на 1 жовтня

Уже 1 жовтня стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище +6..+10 °С. Трохи тепліше буде лише на півдні країни — там очікують +11..+16 °С.

Холод доповнюватиме рвучкий вітер, а дощі накриють майже всю територію України. У Карпатах місцями можливий навіть мокрий сніг. Лише Волинь, Рівненщина та північні райони Київщини й Чернігівщини спробують втриматися від опадів, проте загалом погода буде волога та похмура.

У Києві завтра також буде хмарно, температура вдень коливатиметься у проміжку +8...+10 °С, а дощ очікується ближче до вечора.

"На наш погляд, такий дебют жовтня може стати невдалим, проте людська зарозумілість часом атмосфері дивна) Бо на погляд жовтня все так, як треба! Якщо осінь, то — дощі, закутані люди, що швидко перебігають поміж калюжами, вітер ганяє листочки, "двірники" на лобовому склі та петрів батіг у дощових крапочках. Красиво!" — пише Діденко.

Нагадаємо, що у Харкові та області перший день жовтня зустріне мешканців прохолодною та сирою погодою. Метеорологи прогнозують дощі та поривчастий вітер, а стовпчики термометрів не перевищать позначки +9 °С.

До цього синоптики зробили прогноз, якою буде погода в Україні в жовтні.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
