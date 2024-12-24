Прогноз погоды в Украине 25 декабря

Люди зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 декабря, будет ветреной и с осадками. Столбики термометров будут показывать +7 °С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 декабря

Завтра облачно по всей территории. В большинстве западных областей ожидается небольшой мокрый снег. В южных областях и Крыму ночью небольшой, днем синоптики прогнозируют умеренный дождь.

На остальной территории осадки маловероятны.

Однако в северных регионах ночью и утром следует ожидать тумана. На западе страны — местами гололедица на дорогах.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В южных областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет составлять -2...+3 °С.

В южных, восточных регионах и Днепропетровщине - 2...-7 °С.

В Крыму днем ожидается +10 °С.

В Карпатах пройдет снег. Температура там будет составлять от 0...-5 °С.

Прогноз погоды в Киевской области 25 декабря

В столичном регионе будет облачно, но без осадков.

Ночью и утром будет идти туман.

Ветер северо-восточный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в области составит -2...+3 °С.

В Киеве ожидается около 0 в течение суток.

Прогноз погоды на 25 декабря от Наталки Диденко

Карта погоды в Украине. Фото: Наталья Диденко

По словам синоптика, 25 декабря на Рождество снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха в ночь на Рождество на западе Украины опустится до -2...-6 °C. Однако днем всюду ожидается +1...+6 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 25 декабря

Карта непогоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

До конца дня 24 декабря, а также ночью и утром 25 декабря в северных регионах прогнозируется туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Напомним, погода во Львове в среду, 25 декабря, будет облачной с прояснениями. Днем небольшой снег или мокрый снег, а также сильный ветер.

Завтра в Харькове облачная погода, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +4 °C.