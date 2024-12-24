Прогноз погоди в Україні 25 грудня

Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво
Погода в Україні завтра, 25 грудня, буде вітряною та з опадами. Стовпчики термометрів показуватимуть +7 °С.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 25 грудня
Завтра буде хмарно по всій території. У більшості західних областей очікується невеликий мокрий сніг. У південних областях та Криму вночі невеликий, вдень синоптики прогнозують помірний дощ.
На решті території опади малоймовірні.
Однак у північних регіонах вночі та вранці варто очікувати туману. На заході країни — подекуди ожеледиця на дорогах.
Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі та вдень становитиме -2...+3 °С.
У південних, східних регіонах та на Дніпропетровщині — 2...-7 °С.
У Криму вдень очікується до +10 °С.
У Карпатах пройде сніг. Температура там становитиме 0...-5 °С.
Прогноз погоди на Київщині 25 грудня
У столичному регіоні буде хмарно, але без опадів.
Вночі та вранці очікується туман.
Вітер північно-східний з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря в області становитиме -2...+3 °С.
У Києві очікується близько 0 °С протягом доби.
Прогноз погоди на 25 грудня від Наталки Діденко
За словами синоптикині, 25 грудня на Різдво сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.
Температура повітря у ніч на Різдво на заході України опуститься до -2...-6 °C. Проте вдень повсюди очікується +1...+6 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 25 грудня
До кінця дня 24 грудня, а також вночі та вранці 25 грудня у північних регіонах прогнозується туман із видимістю 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, погода у Львові в середу, 25 грудня, буде хмарною з проясненнями. Упродовж дня невеликий сніг або мокрий сніг, а також сильний вітер.
Завтра у Харкові буде хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +4 °C.
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