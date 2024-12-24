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Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво

24 грудня 2024 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 25 грудня
Люди взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 25 грудня, буде вітряною та з опадами. Стовпчики термометрів показуватимуть +7 °С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 грудня

Завтра буде хмарно по всій території. У більшості західних областей очікується невеликий мокрий сніг. У південних областях та Криму вночі невеликий, вдень синоптики прогнозують помірний дощ.

На решті території опади малоймовірні.  

Однак у північних регіонах вночі та вранці варто очікувати туману. На заході країни — подекуди ожеледиця на дорогах.  

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях можливі пориви 15-20 м/с.  

Температура повітря вночі та вдень становитиме -2...+3 °С.

У південних, східних регіонах та на Дніпропетровщині — 2...-7 °С.

У Криму вдень очікується до +10 °С.  

У Карпатах пройде сніг. Температура там становитиме 0...-5 °С.  

Прогноз погоди на Київщині 25 грудня

У столичному регіоні буде хмарно, але без опадів.

Вночі та вранці очікується туман.

Вітер північно-східний з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в області становитиме -2...+3 °С.  

У Києві очікується близько 0 °С протягом доби.

Прогноз погоди на 25 грудня від Наталки Діденко 

Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво - фото 2
Карта погоди в Україні. Фото: Наталка Діденко

За словами синоптикині, 25 грудня на Різдво сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.

Температура повітря у ніч на Різдво на заході України опуститься до -2...-6 °C. Проте вдень повсюди очікується +1...+6 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 25 грудня

Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво - фото 3
Карта негоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

До кінця дня 24 грудня, а також вночі та вранці 25 грудня у північних регіонах прогнозується туман із видимістю 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, погода у Львові в середу, 25 грудня, буде хмарною з проясненнями. Упродовж дня невеликий сніг або мокрий сніг, а також сильний вітер.

Завтра у Харкові буде хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +4 °C.

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