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Ненастье не отступает — где завтра ожидается гроза

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 22:53
Прогноз погоды на 7 августа
Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 7 августа, будет прохладной. Также местами прогнозируются дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Погода на 7 августа от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что через территорию Украины и в дальнейшем будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Поэтому ночью в большинстве северных и центральных областей ожидается дождь. Также осадки, в частности грозы, прогнозируются днем на востоке и юго-востоке страны.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью прогрозится +7...+12°C, днем — +20...+25°C; на юге и юго-востоке страны ночью — +18....+23°C, в дневные часы — +28...+33°C; на остальной территории ночью будет +13...+18°C, днем — +22...+27C°.

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Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Диденко сообщает, что завтра, 7-го августа, Украина уже окажется в тылу атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.

На западе завтра, по прогнозу Диденко, ожидается +20...+24°C, на севере — +22...+26°C, в центре — +24...+29°C, на востоке — +26...+32°C, на юге — +30...+33°C.

"В Киеве 7-го августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса", — отметила синоптик.

допис Діденко
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Россию охватили катаклизмы. В регионе зафиксированы наводнения, смерчи, затопления населенных пунктов и перебои в транспортном сообщении.

В Одессе вода в море в течение сегодняшнего дня держалась на уровне +24...+25°С.

Также Новости.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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