Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 7 серпня, буде прохолодною. Також місцями прогнозуються дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода на 7 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що через територію України і надалі переміщуватиметься холодний атмосферний фронт. Тому вночі в більшості північних та центральних областей очікується дощ. Також опади, зокрема грози, прогнозуються вдень на сході та південному сході країни.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі прогрозується +7...+12°C, вдень — +20...+25°C; на півдні та південному сході країни вночі — +18...+23°C, в денні години — +28...+33°C; на решті території вночі буде +13...+18°C, вдень — +22...+27C°.

Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко повідомляє, що завтра, 7-го серпня, Україна вже опиниться в тилу атмосферного фронту, тому практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря.

На заході завтра, за прогнозом Діденко, очікується +20...+24°C, на півночі — +22...+26°C, у центрі — +24...+29°C, на сході — +26...+32°C, на півдні — +30...+33°C.

"У Києві 7-го серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси", — зазначила синоптикиня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

