Прогноз погоды на завтра, 13 октября, от синоптиков.

Люди идут по улице города в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 октября, преимущественно на всей территории Украины ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в южных областях — показатели термометров повысятся до +20 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 13 октября

Завтра в западных регионах будет преимущественно сухо, однако во второй половине дня и вечером местами ожидаются дожди. Ночью и утром в регионе синоптики предупреждают о тумане со снижением дальности видимости до 200-500 метров.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6 °С, на поверхности почвы и в воздухе местами ожидаются заморозки .-3...0 °С. Днем показатели столбиков термометров повысятся до +13...+18 °С.

На севере прогнозируется неустойчивая и дождливая погода, кроме Киевской области, где осадки маловероятны. Ветер будет преобладать на северо-западном направлении, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +6…+11 °С, днем показатели изменятся не кардинально, до +9…+14 °С.

Погода в Украине 13 октября. Фото: Meteoprog

Центральные области будут также под влиянием облачной погоды с дождями, кроме Черкасской и Кировоградской областей. Температура ночью будет средней, +7…+12 °C, днем повысится до +10…+15 °C.

В южных регионах дожди ночью и утром дожди, а временами даже и с грозой. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 °С, днем столбики термометров будут показывать +15…+20 °С.

На востоке осадков ночью ожидать не стоит, однако утром и днем все же дожди нагрянут в регион. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8…+14 °С.

Температурная карта Украины на 13 октября. Фото: Метеопост

Напомним, зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, и следует быть готовыми к разным погодным условиям.

Раньше мы показывали фоторепортаж от Новини.LIVE туманного утра в Киеве. Мгла окутала столицу 11 октября, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.